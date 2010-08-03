Ananaslı Karides (Kariyip Usulü)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karidesleri ayıkladıktan sonra yıkayıp kağıt havlu ile suyunu alın. Sıcak tavada sıvı yağ ile soteleyin. Jülyen (kibrit çöpü biçiminde) doğranmış renkli biberleri, domates püresini, baharatları ekleyip, pişmeye bırakın. Son olarak ananas parçalarını da ekleyip bir süre daha pişirin ve ocağın altını kapatın. Bu arada elma ve soğanı küp halinde doğrayıp, az sıvı yağda soteledikten sonra biraz su ve tereyağı ile püre kıvamına gelene kadar pişirin.Tabağa koyduğunuz karidesli karışımın üzerine püreyi gezdirin