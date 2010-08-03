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Ananaslı Karides (Kariyip Usulü)

Ananaslı Karides (Kariyip Usulü)
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet jumbo karides

Domates püresi

Biber (sarı, kırmızı, yeşil kullanırsanız görüntü daha da güzelleşiyor)

Ananas dilimleri (taze)

1 adet elma

1 adet soğan

Zencefil

Tarçın

Fesleğen yaprakları

Tuz, karabiber

Sıvı yağ ve tereyağı

YAPILIŞI

Karidesleri ayıkladıktan sonra yıkayıp kağıt havlu ile suyunu alın. Sıcak tavada sıvı yağ ile soteleyin. Jülyen (kibrit çöpü biçiminde) doğranmış renkli biberleri, domates püresini, baharatları ekleyip, pişmeye bırakın. Son olarak ananas parçalarını da ekleyip bir süre daha pişirin ve ocağın altını kapatın. Bu arada elma ve soğanı küp halinde doğrayıp, az sıvı yağda soteledikten sonra biraz su ve tereyağı ile püre kıvamına gelene kadar pişirin.Tabağa koyduğunuz karidesli karışımın üzerine püreyi gezdirin
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