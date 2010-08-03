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Anasonlu Deniz Ürünleri

Anasonlu Deniz Ürünleri
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg levrek fileto

Yarım kg somon fileto

300 gram orta boy karides

Yarım kahve fincanı un

1 adet soğan

6 adet dolmalık ve renkli biber

200 gram mantar

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı anason, tuz

3 çorba kaşığı mısır özü yağı

2 çorba kaşığı un

1 litre balık suyu

YAPILIŞI

Karidesleri kaynar suda 5 dakika haşlayın ve ayıklayın. Temizlenmiş fileto balıkları kuşbaşı doğrayın. Hafif unlayarak kızgın tavada sote edin. Renkleri beyazlamaya başlayınca karidesleri de ekleyin ve 3 dakika daha pişirip, bir tabağa alın. Aynı tavada kuru soğan, iri küpler halinde doğranmış dolmalık ve renkli biberleri kavurun. Mantarları ve sarımsakları da ilave edip, 3 dakika pişirin. Ayrı bir tencerede 2 çorba kaşığı unu, 3 çorba kaşığı mısır özü yağı ile pembeleşene dek kavurun. Karıştırarak balık suyunu ilave edip 5 dakika kaynatın. Tabakta bekleyen deniz mahsulleri ve sebzeleri ekleyin. Karışımı, 3 dakika daha kaynatın. Tuz ve anason ilavesiyle servis yapın.
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