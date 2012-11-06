DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Arpacık Soğanlı Kalamar

Arpacık Soğanlı Kalamar

Arpacık Soğanlı Kalamar
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram dilimlenmiş kalamar

Yarım kg iri arpacık soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

4 adet büyük boy

rendelenmiş domates

2-3 diş dövülmüş sarımsak

Tuz, karabiber




YAPILIŞI

Ayıklanmış arpacık soğanları zeytinyağında, kısık ateşte 15 dakika soteleyin. Domatesi katıp, 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Sırmasak ve kalamarı ilave edip, şöyle bir çevirdikten sonra tuz ile karabiber katın. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra yemeği güveç kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarmaya yakın şarabı üzerine gezdirin ve 5 dakika daha pişirip, fırından alın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN