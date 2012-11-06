Arpacık Soğanlı Kalamar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış arpacık soğanları zeytinyağında, kısık ateşte 15 dakika soteleyin. Domatesi katıp, 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Sırmasak ve kalamarı ilave edip, şöyle bir çevirdikten sonra tuz ile karabiber katın. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra yemeği güveç kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarmaya yakın şarabı üzerine gezdirin ve 5 dakika daha pişirip, fırından alın.