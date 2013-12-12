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Arpacık Soğanlı Somon

Arpacık Soğanlı Somon
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15 adet arpacık soğan

1 dilim somon

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

karabiber

Süslemek için:

Limon dilimleri

maydanoz yaprakları

YAPILIŞI

Tereyağını kızdırıp somonu arkalı önlü kızartın. Ocaktan almadan tuz ve karabiber ekleyin. Diğer taraftan zeytinyağını bir tavaya alıp, temizlenmiş arpacık soğanları ekleyin. Tuz ve karabiber serpin. Yaklaşık 20 dakika orta ateşte sote edin. Pişen balığı servis tabağına alın ve yanına arpacık soğanları yerleştirin. Limon dilimleri ve maydanozla süsleyip servis yapın.
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