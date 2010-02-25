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Arpacık Soğan Garnitürlü Somon

Arpacık Soğan Garnitürlü Somon
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15 adet arpacık soğan

1 dilim somon

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Süslemek için:

Limon dilimleri ve maydanoz yaprakları

YAPILIŞI

Tereyağını kızdırıp somonu arkalı önlü kızartın. Ocaktan almadan tuz ve karabiber ekleyin. Diğer taraftan zeytinyağını bir tavaya alıp, temizlenmiş arpacık soğanları ekleyin. Tuz ve karabiber serpin. Yaklaşık 20 dakika orta ateşte sote edin. Pişen balığı servis tabağına alın ve yanına arpacık soğanları yerleştirin. Limon dilimleri ve maydanozla süsleyip servis yapın.
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