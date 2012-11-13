Asma Yaprağında Alaçatı Barbunları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş ?barbunların her birini asma yapraklarına sarıp, ızgarada pişirin. Tereyağı ve damla sakızını tavaya alıp, eritin. Karışımı servis tabaklarına pay edip, üzerine barbunları yerleştirin. Sıcak olarak servis yapın.