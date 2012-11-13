Asma Yaprağında Alaçatı Barbunları

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet iri boy barbun
4 adet asma yaprağı
3 çorba kaşığı tereyağı
4 parça damla sakızı
YAPILIŞI
Temizlenmiş ?barbunların her birini asma yapraklarına sarıp, ızgarada pişirin. Tereyağı ve damla sakızını tavaya alıp, eritin. Karışımı servis tabaklarına pay edip, üzerine barbunları yerleştirin. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Barbunları yapışmaz yüzeyli tavada da pişirebilirsiniz. Bunun için barbunları tavaya yerleştirip, üzerine 4 çorba kaşığı zeytinyağı gezdirin. Önlü arkalı pişirip, tereyağlı damla sakızlı sos üzerinde servis yapın.