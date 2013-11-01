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Asma Yaprağında Hamsi Dolması

Asma Yaprağında Hamsi Dolması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg hamsi

300 gram asma yaprağı



İçi için:

2 adet soğan

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Yarım demet dereotu

1 çay bardağı su

Tuz

Karabiber

Nane

YAPILIŞI

HAMSİYİ ayıklayıp, kılçığını çıkarın ve yıkayıp, süzgece alın. Diğer taraftan içi için bir tencereye piyazlık doğranmış soğan, kuş üzümü ve sıvı yağ koyup, soğanın rengi hafif dönene kadar kavurun. Dolmalık fıstığı katıp, kavurmaya devam edin. Yıkanıp süzülmüş pirinç, tuz, karabiber ve nane katın. Şöyle bir çevirdikten sonra suyunu ilave edin ve çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocağın altını kapatın ve kıyılmış dereotunu ekleyip, karıştırın. 1 adet asma yaprağını düz bir zemine serin. Üzerine 1 adet hamsi ile 1 tatlı kaşığı iç harçtan koyun. Dolma sarar gibi sarın ve asma yaprağı ile iç harç bitene kadar işleme devam edin. Dolmaları ızgarada önlü arkalı pişirin.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz dolmaları yağlanmış tepsiye dizip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında da pişirebilirsiniz.
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