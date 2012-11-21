Asma Yaprağında Sardalya Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle sardalyayı ayıklayın ve kılçıklarını çıkarın. Bol suyla yıkadıktan sonra süzgece alın. Asma yapraklarını sıcak suya batırıp çıkarın. Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Pirinci katın ve 1-2 dakika çevirdikten sonra ocağın altını kapatın. Ilındıktan sonra içine kaşar ve beyaz peynir, tuz ile karabiber ekleyip, karıştırın. 1 adet yaprağın içine 1 adet sardalya ve üzerine hazırladığınız harçtan koyup, tekrar 1 adet sardalya ile kapatın. Yaprağı sarma sarar gibi sarın. Yaprak, balık ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Sarmaları önlü arkalı ızgara yapın.