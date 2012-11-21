DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Asma Yaprağında Sardalya Sarma

Asma Yaprağında Sardalya Sarma

Asma Yaprağında Sardalya Sarma
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

30 adet sardalya

15 adet taze asma yaprağı

1 adet soğan

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı haşlanmış pirinç

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı rendelenmiş beyaz peynir

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle sardalyayı ayıklayın ve kılçıklarını çıkarın. Bol suyla yıkadıktan sonra süzgece alın. Asma yapraklarını sıcak suya batırıp çıkarın. Yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Pirinci katın ve 1-2 dakika çevirdikten sonra ocağın altını kapatın. Ilındıktan sonra içine kaşar ve beyaz peynir, tuz ile karabiber ekleyip, karıştırın. 1 adet yaprağın içine 1 adet sardalya ve üzerine hazırladığınız harçtan koyup, tekrar 1 adet sardalya ile kapatın. Yaprağı sarma sarar gibi sarın. Yaprak, balık ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Sarmaları önlü arkalı ızgara yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN