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Asma Yaprağında Sebzeli Dil Balığı

Asma Yaprağında Sebzeli Dil Balığı
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram dil balığı

6 adet salamura asma yaprağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

2 adet küçük boy havuç

3 dilim zar şeklinde

doğranmış salam

1 adet sarı biber

1 adet dolmalık biber

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

BALIKTAN fileto çıkarın ve derin bir kaba alın. Üzerine sıvı yağ, tuz ve karabiber ekleyerek, karıştırın. Yaprakları tuzunun çıkması için suda 1-2 dakika tutup, çıkarın ve tezgaha kenarları üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Üzerine balık, kaşar peyniri, jülyen doğranmış 1 adet havuç ve salam koyup, rulo yapın. Fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Diğer taraftan jülyen doğranmış 1 adet havuç, sarı ve dolmalık biberi, 1 çorba kaşığı sıvı yağda hafifçe soteleyin. Servis tabağına alın ve üzerine balığı yerleştirin. Dilimledikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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