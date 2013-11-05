Asma Yaprağında Sebzeli Dil Balığı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

BALIKTAN fileto çıkarın ve derin bir kaba alın. Üzerine sıvı yağ, tuz ve karabiber ekleyerek, karıştırın. Yaprakları tuzunun çıkması için suda 1-2 dakika tutup, çıkarın ve tezgaha kenarları üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Üzerine balık, kaşar peyniri, jülyen doğranmış 1 adet havuç ve salam koyup, rulo yapın. Fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Diğer taraftan jülyen doğranmış 1 adet havuç, sarı ve dolmalık biberi, 1 çorba kaşığı sıvı yağda hafifçe soteleyin. Servis tabağına alın ve üzerine balığı yerleştirin. Dilimledikten sonra sıcak olarak servis yapın.