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Avokado ve Ananaslı Yengeç Eti

Avokado ve Ananaslı Yengeç Eti
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

120 gram yengeç eti

1 çay kaşığı zeytinyağı

Bir tutam maydanoz

3 dilim ananas

1 adet küçük avokado

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber



Sos için:

1 adet büyük boy domates

1 çorba kaşığı kıyılmış

kırmızı soğan

1 adet sivri biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurtanın akı

1 çay kaşığı hardal

1 çay kaşığı kırmızı

şarap sirkesi

1 çorba kaşığı fıstık yağı

1 çay kaşığı krema

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber



Süslemek için:

1 adet karambola (yıldız meyvesi)

2 adet fasilis

YAPILIŞI

Sosu hazırlamak için, tuz ve karabiber haricindeki tüm malzemeyi geniş bir kaba alın. El mikseri ile malzeme sos kıvamına gelene dek çırpın. Tuz ve karabiberi ilave edin. Biraz daha karıştırıp kenara alın. Yengeci 15 dakika sıcak suda haşladıktan sonra kabuklarını kırın. Eti parçalara ayırıp zeytinyağı, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi derin bir kaseye alarak iyice karıştırın. Servis tabağının ortasına kare formunda kalıp yerleştirin. Sonra sıra ile ince dilimlediğiniz ananası, avokado ve önceden hazırladığınız yengeç etini üzerine koyun. En üste karambola ve fasilisi yerleştirin. Hazırladığınız sosu servis tabağının iki kenarına dekoratif biçimde gezdirerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Süslemek için karambola ve fasilis yerine, biberiye de kullanabilirsiniz.
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