Avokado ve Ananaslı Yengeç Eti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sosu hazırlamak için, tuz ve karabiber haricindeki tüm malzemeyi geniş bir kaba alın. El mikseri ile malzeme sos kıvamına gelene dek çırpın. Tuz ve karabiberi ilave edin. Biraz daha karıştırıp kenara alın. Yengeci 15 dakika sıcak suda haşladıktan sonra kabuklarını kırın. Eti parçalara ayırıp zeytinyağı, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi derin bir kaseye alarak iyice karıştırın. Servis tabağının ortasına kare formunda kalıp yerleştirin. Sonra sıra ile ince dilimlediğiniz ananası, avokado ve önceden hazırladığınız yengeç etini üzerine koyun. En üste karambola ve fasilisi yerleştirin. Hazırladığınız sosu servis tabağının iki kenarına dekoratif biçimde gezdirerek servis yapın.