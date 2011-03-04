Avokado ve Ananaslı Yengeç Eti

Sofra Tarifi
MALZEMELER
120 gram yengeç eti
1 çay kaşığı zeytinyağı
Bir tutam maydanoz
3 dilim ananas
1 adet küçük avokado
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Sos için:
1 adet büyük boy domates
1 çorba kaşığı kıyılmış
kırmızı soğan
1 adet sivri biber
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı zeytinyağı
1 adet yumurtanın akı
1 çay kaşığı hardal
1 çay kaşığı kırmızı
şarap sirkesi
1 çorba kaşığı fıstık yağı
1 çay kaşığı krema
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Süslemek için:
1 adet karambola (yıldız meyvesi)
2 adet fasilis
YAPILIŞI
Sosu hazırlamak için, tuz ve karabiber haricindeki tüm malzemeyi geniş bir kaba alın. El mikseri ile malzeme sos kıvamına gelene dek çırpın. Tuz ve karabiberi ilave edin. Biraz daha karıştırıp kenara alın. Yengeci 15 dakika sıcak suda haşladıktan sonra kabuklarını kırın. Eti parçalara ayırıp zeytinyağı, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi derin bir kaseye alarak iyice karıştırın. Servis tabağının ortasına kare formunda kalıp yerleştirin. Sonra sıra ile ince dilimlediğiniz ananası, avokado ve önceden hazırladığınız yengeç etini üzerine koyun. En üste karambola ve fasilisi yerleştirin. Hazırladığınız sosu servis tabağının iki kenarına dekoratif biçimde gezdirerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Süslemek için karambola ve fasilis yerine, biberiye de kullanabilirsiniz.