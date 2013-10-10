Avokadolu Somon Füme

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram somon füme
50 gram kırmızı havyar
1 adet avokado
2 çorba kaşığı yoğurt
3-4 dal semizotu, 2-3 dal dereotu
1 dilim ekmek (çok ince
dilimlenmiş)
Üzerine: 2 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Somon fümeyi servis tabağına alın. Havyar, kabuğu soyulmuş ve iri parçalara ayrılmış avokado, yoğurt,
semizotu ile dereotunu üzerine gelişigüzel yerleştirin. Ekmek dilimini yapışmaz yüzeyli bir tavada kısık ateşte önlü arkalı çevirip, parçalara ayırın ve yemeğe ekleyin. Üzerine zeytinyağı gezdirip, servis yapın.