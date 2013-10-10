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Avokadolu Somon Füme

Avokadolu Somon Füme
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram somon füme

50 gram kırmızı havyar

1 adet avokado

2 çorba kaşığı yoğurt

3-4 dal semizotu, 2-3 dal dereotu

1 dilim ekmek (çok ince

dilimlenmiş)

Üzerine: 2 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Somon fümeyi servis tabağına alın. Havyar, kabuğu soyulmuş ve iri parçalara ayrılmış avokado, yoğurt,
semizotu ile dereotunu üzerine gelişigüzel yerleştirin. Ekmek dilimini yapışmaz yüzeyli bir tavada kısık ateşte önlü arkalı çevirip, parçalara ayırın ve yemeğe ekleyin. Üzerine zeytinyağı gezdirip, servis yapın.
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