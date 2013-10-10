Avokadolu Somon Füme

semizotu ile dereotunu üzerine gelişigüzel yerleştirin. Ekmek dilimini yapışmaz yüzeyli bir tavada kısık ateşte önlü arkalı çevirip, parçalara ayırın ve yemeğe ekleyin. Üzerine zeytinyağı gezdirip, servis yapın.

Somon fümeyi servis tabağına alın. Havyar, kabuğu soyulmuş ve iri parçalara ayrılmış avokado, yoğurt,