Avokadolu jumbo karides

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet jumbo karides
1 adet olgun avokado
1 diş sarımsak, ayçiçek yağı
1/4 adet domates
1 adet kornişon turşu
Yarım dilim feta peyniri (beyaz peynir de olabilir)
Tuz, karabiber, limon suyu
YAPILIŞI
Karideslerin kabuklu kısmını temizleyip, tuz, karabiber ve sarımsakla 2 saat marine edin. Tavaya ayçiçek yağını koyup, karidesleri yağda alt üst edip, kızartın. Soğumaya bırakın. Avokadoyu soyup, 2 ayrı parçaya ayırın. Bir yarısını küçücük doğrayıp, doğranmış domates, kornişon turşu, feta peyniri ve limon suyu ile karıştırın. Dik bir çemberin içine yerleştirin. Ve şeklini bozmadan servis tabağına yerleştirin. Yanına karidesleri koyun. Kalan avokadoyu dilimleyip, tabağa yerleştirerek servis yapın.