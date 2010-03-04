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Avokadolu jumbo karides

Avokadolu jumbo karides
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet jumbo karides

1 adet olgun avokado

1 diş sarımsak, ayçiçek yağı

1/4 adet domates

1 adet kornişon turşu

Yarım dilim feta peyniri (beyaz peynir de olabilir)

Tuz, karabiber, limon suyu

YAPILIŞI

Karideslerin kabuklu kısmını temizleyip, tuz, karabiber ve sarımsakla 2 saat marine edin. Tavaya ayçiçek yağını koyup, karidesleri yağda alt üst edip, kızartın. Soğumaya bırakın. Avokadoyu soyup, 2 ayrı parçaya ayırın. Bir yarısını küçücük doğrayıp, doğranmış domates, kornişon turşu, feta peyniri ve limon suyu ile karıştırın. Dik bir çemberin içine yerleştirin. Ve şeklini bozmadan servis tabağına yerleştirin. Yanına karidesleri koyun. Kalan avokadoyu dilimleyip, tabağa yerleştirerek servis yapın.
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