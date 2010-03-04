Avokadolu jumbo karides

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karideslerin kabuklu kısmını temizleyip, tuz, karabiber ve sarımsakla 2 saat marine edin. Tavaya ayçiçek yağını koyup, karidesleri yağda alt üst edip, kızartın. Soğumaya bırakın. Avokadoyu soyup, 2 ayrı parçaya ayırın. Bir yarısını küçücük doğrayıp, doğranmış domates, kornişon turşu, feta peyniri ve limon suyu ile karıştırın. Dik bir çemberin içine yerleştirin. Ve şeklini bozmadan servis tabağına yerleştirin. Yanına karidesleri koyun. Kalan avokadoyu dilimleyip, tabağa yerleştirerek servis yapın.