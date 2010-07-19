Avokadolu karides kulesi

Sofra Tarifi

MALZEMELER 1 çay bardağı pirinç



Bir tutam safran



İki buçuk çay



bardağı su



4 adet karides



Yarım avokado



2 adet kuşkonmaz



Bir buçuk çorba kaşığı



balzamik sirke



1 çay bardağı zeytinyağı



Bir dal endivyen

YAPILIŞI Pirince safranı, tuzu ve suyu ekleyerek haşlayın. Karidesleri bir çay bardağı kaynar suda 6-7 dakika bekletip çıkartın ve temizleyin. Haşladığınız pirinci, dilimlediğiniz avokadoyu ve haşladığınız kuşkonmazı servis tabağına yerleştirin. Balzamik sirke ve zeytinyağını üzerine gezdirin. Endivyen ile süsleyip servis yapın.