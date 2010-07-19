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Avokadolu karides kulesi

Avokadolu karides kulesi
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı pirinç

Bir tutam safran

İki buçuk çay

bardağı su

4 adet karides

Yarım avokado

2 adet kuşkonmaz

Bir buçuk çorba kaşığı

balzamik sirke

1 çay bardağı zeytinyağı

Bir dal endivyen

YAPILIŞI

Pirince safranı, tuzu ve suyu ekleyerek haşlayın. Karidesleri bir çay bardağı kaynar suda 6-7 dakika bekletip çıkartın ve temizleyin. Haşladığınız pirinci, dilimlediğiniz avokadoyu ve haşladığınız kuşkonmazı servis tabağına yerleştirin. Balzamik sirke ve zeytinyağını üzerine gezdirin. Endivyen ile süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dış yaprak başları yeşil renkte ve acımtrak, iç yaprak başları ise açık yeşilden krem rengine çalan endivyen, salataların içinde ve yemeklerin süslenmesinde kullanılır.Yemeğinizi süslemek için endivyen yerine maydanoz da kullanabilirsiniz.
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