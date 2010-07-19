Avokadolu karides kulesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay bardağı pirinç
Bir tutam safran
İki buçuk çay
bardağı su
4 adet karides
Yarım avokado
2 adet kuşkonmaz
Bir buçuk çorba kaşığı
balzamik sirke
1 çay bardağı zeytinyağı
Bir dal endivyen
YAPILIŞI
Pirince safranı, tuzu ve suyu ekleyerek haşlayın. Karidesleri bir çay bardağı kaynar suda 6-7 dakika bekletip çıkartın ve temizleyin. Haşladığınız pirinci, dilimlediğiniz avokadoyu ve haşladığınız kuşkonmazı servis tabağına yerleştirin. Balzamik sirke ve zeytinyağını üzerine gezdirin. Endivyen ile süsleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dış yaprak başları yeşil renkte ve acımtrak, iç yaprak başları ise açık yeşilden krem rengine çalan endivyen, salataların içinde ve yemeklerin süslenmesinde kullanılır.Yemeğinizi süslemek için endivyen yerine maydanoz da kullanabilirsiniz.