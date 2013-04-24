Azeri Usulü Balık Dolması (Şorbalık Dolması)

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YAPILIŞI

Balığınızı güzelce temizledikten ve içini çıkardıktan sonra, bol tuzda bir kaç gün bekletin. Orta boylu bir balık için 250-300gr. tuz kullanın.



Sonra balığınızı tuzunu yıkayıp bol suda bir gün bekletin. Bir kaç kez suyunu değiştirmeyi unutmayın.

Ertesi gün balığınızı yıkayın ve temiz bir bezin üzerine dizdiğiniz üzüm yapraklarının ortasına koyun.

Küp doğradığınız soğanları yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Sonra domatesleri de ilave edip karıştırın ve ateşi kapatın.



Eğer bu yemeği kışın yapıyorsanız kuru nane, yazın yapıyorsanız taze nane ve karabiber ekleyip karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı balığın karnına doldurup balığı iyice bezle sarın. Bu arada bezin içinde üzüm yaprakları oluyor ve balık aynı zamanda bu yapraklarla da sarılıyor. Beze iyice düğüm attıktan sonra (bohça halinde gözükecek bezi kapattıktan sonra), onu buharlı tencereye koyub 15-20 dakika civarında pişirin.



Piştikten sonra balığı bezden çıkarıp bir tabağa koyun ve sofraya karpuz yahut domates yahut ayranla verin. Afiyet olsun!