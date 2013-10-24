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Bademli Karides

Bademli Karides
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı tatlı badem

400 gram karides

6 dilim esmer ekmek

2 çorba kaşığı tereyağı

1 diş dövülmüş sarımsak

3 dal dereotu

Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

1.Bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra çıkarın ve kabuklarını soyun. İkiye böldükten sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya aktarın. Karıştırarak renkleri dönene kadar kavurun. Ekmekleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartın. 2 Bir çorba kaşığı tereyağını tavaya alıp üzerine karides, tuz, karabiber, pul biber ve toz kırmızıbiber ilave edip soteleyin. Bademleri ilave edip, çevirin. Ocaktan alıp kıyılmış dereotu ekleyin. Sarımsak ve kalan tereyağını karıştırıp kızarttığınız ekmek dilimlerinin üzerine sürün. Bademli karidesi ekmek dilimlerine paylaştırıp servis yapın.
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