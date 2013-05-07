Baharatlı Kum Midyesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve iyice yıkanmış midyeleri geniş bir tavaya alın. Orta hararetli ateşte kabukları açılıncaya dek soteleyin. Küp doğranmış soğan ve tuzu ekleyip, soğanlar pembeleşinceye dek soteleyin.Sütü ilave edip, 2 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alın ve kıyılmış maydanoz-kereviz sapı ve karabiber ekleyin. Limon suyunu ekleyip servis yapın.