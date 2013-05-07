Baharatlı Kum Midyesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kum midyesi
50 gram tereyağı
4 adet arpacık soğan
1 çay bardağı süt
Yarım demet maydanoz
4-5 dal kereviz sapı
Yarım limonun suyu
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Tereyağı ve iyice yıkanmış midyeleri geniş bir tavaya alın. Orta hararetli ateşte kabukları açılıncaya dek soteleyin. Küp doğranmış soğan ve tuzu ekleyip, soğanlar pembeleşinceye dek soteleyin.Sütü ilave edip, 2 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alın ve kıyılmış maydanoz-kereviz sapı ve karabiber ekleyin. Limon suyunu ekleyip servis yapın.