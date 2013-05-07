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Baharatlı Kum Midyesi

Baharatlı Kum Midyesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kum midyesi

50 gram tereyağı

4 adet arpacık soğan

1 çay bardağı süt

Yarım demet maydanoz

4-5 dal kereviz sapı

Yarım limonun suyu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tereyağı ve iyice yıkanmış midyeleri geniş bir tavaya alın. Orta hararetli ateşte kabukları açılıncaya dek soteleyin. Küp doğranmış soğan ve tuzu ekleyip, soğanlar pembeleşinceye dek soteleyin.Sütü ilave edip, 2 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alın ve kıyılmış maydanoz-kereviz sapı ve karabiber ekleyin. Limon suyunu ekleyip servis yapın.
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