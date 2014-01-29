Baharatlı Mısır Unu ile Kaplanmış Fırında Levrek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Levrekleri temizleyip, fileto çıkarın. Tuz, karabiber ve limon suyu ile tatlandırın. Dereotu, taze soğan ve sarımsakları ince ince kıyın. Üzerine mısır unu, mercanköşk, kekik, pul biber, rendelenmiş taze kaşar peyniri, limon kabuğu rendesi, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Levrekleri bu malzemeyle kaplayın. Teflon bir fırın kabına sıralayın. Bu arada kremalı patatesi hazırlayın. Bunun için patateslerin kabuğunu soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve haşlayın. Başka bir teflon fırın kabının içine patatesleri dizin. Üzerine krema, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin. Kaşar peynirini rendeleyip, kırmızı toz biber ve kekikle harmanlayarak üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında levrekleri ve patatesleri pişirin. Sos için mayonezi, dereotu, yoğurt, ezilmiş sarımsak, limon suyu ve tuz ile karıştırın. Levrek ve patatesleri servis tabağına alıp, sarımsaklı mayonez sos ve taze yeşilliklerle servis yapın.