Baharatlı Mısır Unu ile Kaplanmış Fırında Levrek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet levrek
Yarım kg mısır unu
Yarım demet dereotu
5 diş sarımsak
5 adet taze soğan
1 tatlı kaşığı kekik,
1 tatlı kaşığı mercanköşk
1 tatlı kaşığı pul biber
100 gram kaşar peyniri
Yarım limon
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz,
karabiber
Kremalı patates için:
6 adet orta boy patates
250 ml krema
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber
Tuz,
karabiber
1 adet muskat
Sos için:
1 su bardağı mayonez
4 çorba kaşığı yoğurt
Yarım limonun suyu
2 çorba kaşığı dereotu,
tuz
4 diş sarımsak
YAPILIŞI
Levrekleri temizleyip, fileto çıkarın. Tuz, karabiber ve limon suyu ile tatlandırın. Dereotu, taze soğan ve sarımsakları ince ince kıyın. Üzerine mısır unu, mercanköşk, kekik, pul biber, rendelenmiş taze kaşar peyniri, limon kabuğu rendesi, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Levrekleri bu malzemeyle kaplayın. Teflon bir fırın kabına sıralayın. Bu arada kremalı patatesi hazırlayın. Bunun için patateslerin kabuğunu soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve haşlayın. Başka bir teflon fırın kabının içine patatesleri dizin. Üzerine krema, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin. Kaşar peynirini rendeleyip, kırmızı toz biber ve kekikle harmanlayarak üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında levrekleri ve patatesleri pişirin. Sos için mayonezi, dereotu, yoğurt, ezilmiş sarımsak, limon suyu ve tuz ile karıştırın. Levrek ve patatesleri servis tabağına alıp, sarımsaklı mayonez sos ve taze yeşilliklerle servis yapın.