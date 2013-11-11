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Baharatlı Palamut

Baharatlı Palamut
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet palamut

10 diş sarımsak

1 demet kıyılmış maydanoz

2 çorba kaşığı koruk ekşisi ya da 1 salkım koruk

Yarım su bardağı üzüm sirkesi

1 çay bardağı zeytinyağı

Birer tutam zencefil

karabiber

tuz

Kızartmak için:

Zeytinyağı

YAPILIŞI

Palamudu halka şeklinde dilimleyin. Zeytinyağını bir tavaya alıp, balığı kızartın.Sarımsakları soyun. Maydanozun saplarını ayırıp, yapraklarını ince kıyın. Üzerine bütün sarımsak ve koruk ekşisini katıp karıştırın. Maydanozlu karışımın yarısını küçük bir tencerenin dibine yayın. Üzerine palamut dilimlerini yerleştirin.Tuz, karabiber ve zencefil serpin. Kalan maydanozlu karışımı balığın üzerine serpip, sirke gezdirin. Ocağa oturtup, kısık ateşte 15 dakika pişirin. Soğuk olarak servis edin.
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