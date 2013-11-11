Baharatlı Palamut

Sofra Tarifi

1 adet palamut 10 diş sarımsak 1 demet kıyılmış maydanoz 2 çorba kaşığı koruk ekşisi ya da 1 salkım koruk Yarım su bardağı üzüm sirkesi 1 çay bardağı zeytinyağı Birer tutam zencefil karabiber tuz Kızartmak için: Zeytinyağı

YAPILIŞI

Palamudu halka şeklinde dilimleyin. Zeytinyağını bir tavaya alıp, balığı kızartın.Sarımsakları soyun. Maydanozun saplarını ayırıp, yapraklarını ince kıyın. Üzerine bütün sarımsak ve koruk ekşisini katıp karıştırın. Maydanozlu karışımın yarısını küçük bir tencerenin dibine yayın. Üzerine palamut dilimlerini yerleştirin.Tuz, karabiber ve zencefil serpin. Kalan maydanozlu karışımı balığın üzerine serpip, sirke gezdirin. Ocağa oturtup, kısık ateşte 15 dakika pişirin. Soğuk olarak servis edin.