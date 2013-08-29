Baharatlı ve Tereyağlı Midye Tabağı (Moules escargote)

Tereyağı, köri, beyaz biber, kuru fesleğen, sarımsak tozu ve soğan tozunu blendırda iyice karıştırın. Diğer tarafta midyeleri iyice temizledikten sonra derin bir tencereye yerleştirin. Üzerine beyaz şarabı gezdirin. Yüksek ateşte pişirin. Midyelerin boş kabuğunu ayırıp dolu kalan kabuğu fırın tepsisine dizin. İç midyelerin üzerini kapatacak kadar tereyağlı karışım ekleyin. Tereyağın üzerine jülyen kesilmiş renkli biberlerden yerleştirin. Fırının ızgara bölümünü çalıştırıp 5 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.