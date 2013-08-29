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Baharatlı ve Tereyağlı Midye Tabağı (Moules escargote)

Baharatlı ve Tereyağlı Midye Tabağı (Moules escargote)
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram tereyağı

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı beyaz biber

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı soğan tozu

Yarım su bardağı beyaz şarap

1/4 kırmızı biber

1/4 sarı biber

30 adet midye

YAPILIŞI

Tereyağı, köri, beyaz biber, kuru fesleğen, sarımsak tozu ve soğan tozunu blendırda iyice karıştırın. Diğer tarafta midyeleri iyice temizledikten sonra derin bir tencereye yerleştirin. Üzerine beyaz şarabı gezdirin. Yüksek ateşte pişirin. Midyelerin boş kabuğunu ayırıp dolu kalan kabuğu fırın tepsisine dizin. İç midyelerin üzerini kapatacak kadar tereyağlı karışım ekleyin. Tereyağın üzerine jülyen kesilmiş renkli biberlerden yerleştirin. Fırının ızgara bölümünü çalıştırıp 5 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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