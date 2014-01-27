Baklava Hamuruna Sarılmış Lüfer Safran Sos İle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet lüfer fileto
1 adet soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet hazır baklava hamuru
2 adet patates
1 adet renkli biber
100 gram balık kemiği
1/4 adet kereviz
1 adet havuç
Yarım çay bardağı beyaz şarap
1 çay kaşığı safran
5 su bardağı su
YAPILIŞI
Safran sos için balık kemiklerini kereviz, havuç, beyaz şarap, yarım soğan ve su ile kaynatıp blenderden geçirin. Sosu tencereye alıp içine 1 çay kaşığı safran atarak tekrar kaynatın. Lüfer filetonun içindeki kılçığı çıkartın. Soğanı piyazlık doğrayın. 1 çorba kaşığı tereyağını bir tavada eritip soğanı pembeleşene kadar soteleyin. Beyaz şarabı soğanın üzerine ekleyip çektirin. Sotelediğiniz soğanı lüfer filetonun üzerine yayın. Balığı baklava hamuru ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Diğer tarafta patatesleri haşlayıp soğan ve renkli biber ile kalan tereyağında soteleyin. Patates püresini kalıpla servis tabağına alın. Balığı patates püresinin yanına yerleştirin. Sosu balığın üzerine gezdirin.