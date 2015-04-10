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Baklava yufkasına sarılı fener balığı dürüm

Baklava yufkasına sarılı fener balığı dürüm
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram doğranmış fener balığı

30 gram baklava yufkası

1 adet soğan

2 çorba kaşığı Palm Yağı

1 çay kaşığı tuz



Kırmızı Lahana Yahnisi:

1/4 kırmızı lahana

1 çorba kaşığı Palm Yağı

1 çorba kaşığı bal

1 çay kaşığı tuz



Fırınlanmış Taze Börülce:

100 gram taze börülce

1 çorba kaşığı Palm Yağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı hardal tozu



Limonlu Sumak Sos:

1 su bardağı balık suyu

1 tatlı kaşığı sumak

Yarım limon

1 tatlı kaşığı Palm Yağı

YAPILIŞI

Soğanı çok ince piyazlık doğrayıp, Palm Yağı ile kısık ateşte soteleyin. Fener balığını bir tavaya koyup, Palm Yağı ile her iki tarafını da hafifçe kızartın. Baklava yufkasını dört parmak eninde keserek, uzun bir şekilde tezgaha serin. Üzerine balık daha sonra soğan koyarak rulo şeklinde sarın. Hepsini bu şekilde hazırlayın. Yağlanmış tepsiye yerleştirip, 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Kırmızı lahanayı çok ince piyazlık kıyarak, bir tavada kısık ateşte 1 çorba kaşığı Palm Yağı ile soteleyin. İçerisine bal ve tuz ekleyin. Börülcelerin kenarlarını ayıkladıktan sonra, 1 çorba kaşığı Palm yağı, tuz ve hardal tozu ile harmanlayıp, 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin. Balık suyunu bir sos tenceresinin içine alın. Sumak, 1 tatlı kaşığı Palm Yağı ve tuz ilave ederek kaynatın. Balık dürümleri garnitürler eşliğinde servis yapın.
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