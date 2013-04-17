Balık Beğendi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balığı ayıklayıp, kılçığını çıkarın ve kuşbaşı şeklinde doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya aldığınız yağda balığı soteleyin. Soya sosu ve pul biber ekleyip, şöyle bir çevirdikten sonra ocaktan alın. Patlıcanları közledikten sonra kabuklarını soyun ve bir çatalla ezin. Yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın ve içine rendelenmiş kaşar peyniri ile süt ilave edip, iyice özleşene kadar pişirin. Servis tabağına beğendiyi alın ve üzerine balığı yerleştirip, sıcak olarak servis yapın.