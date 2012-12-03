Balık Böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dülger balığı filetosunu kıyın ve bir kenara alın. Tereyağını tavada eritin ve içine balık, kıyılmış soğan, karides, sarımsak, defne yaprağı, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katın. Malzemeyi 3-4 dakika kavurduktan sonra defne yaprağını içinden çıkarın. Soğuması için bir kenara alın. Yufkalardan 4 parmak genişliğinde uzun şeritler kesin. Bir ucuna iç malzemeden 1 çorba kaşığı koyun ve muska şeklinde sarın. İç harç ve yufka bitene kadar işleme devam edin. Börekleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve sıcak olarak servis yapın.