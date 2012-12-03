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Balık Böreği

Balık Böreği
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram dülger balığı filetosu

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

100 gram haşlanmış karides

1 diş kıyılmış sarımsak

1 adet defne yaprağı

8-10 dal maydanoz

2 adet yufka

Tuz, karabiber



Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Dülger balığı filetosunu kıyın ve bir kenara alın. Tereyağını tavada eritin ve içine balık, kıyılmış soğan, karides, sarımsak, defne yaprağı, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katın. Malzemeyi 3-4 dakika kavurduktan sonra defne yaprağını içinden çıkarın. Soğuması için bir kenara alın. Yufkalardan 4 parmak genişliğinde uzun şeritler kesin. Bir ucuna iç malzemeden 1 çorba kaşığı koyun ve muska şeklinde sarın. İç harç ve yufka bitene kadar işleme devam edin. Börekleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve sıcak olarak servis yapın.
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