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Balık Böreği

Balık Böreği
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kefal

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

Yarım domates

5-6 adet mantar

1 çay kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı dolmalık fıstık

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı domates suyu

2 adet yufka

Tuz

Sos için:

2 adet rendelenmiş domates

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım tatlı kaşığı mercanköşk

Tuz

YAPILIŞI

Temizlenmiş ve yıkanmış balığı haşlayın. Tavaya 1 çorba kaşığı tereyağını alın. Küçük doğradığınız soğanı tavaya aktarın. Pembeleşene dek kavurun. Kabuğunu soyduğunuz yarım domatesi küçük doğrayın. Mantarları da ince dilimleyin. Mantarı, domatesi, kuşüzümünü, dolmalık fıstıkları, karabiberi ve domates suyunu çeken karışımın üzerine küçük parçalar halinde kestiğiniz kefal balığını ekleyin. Bu harcı bir kenarda bekletin. Yufkaları 8 eşit parçaya ayırın. Hazırladığınız harcı yufkalara bölüştürün. Rulo şeklinde sarın. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirin. Sos için malzemeleri soteleyip, börekle servis yapın.
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