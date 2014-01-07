Balık Böreği

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Temizlenmiş ve yıkanmış balığı haşlayın. Tavaya 1 çorba kaşığı tereyağını alın. Küçük doğradığınız soğanı tavaya aktarın. Pembeleşene dek kavurun. Kabuğunu soyduğunuz yarım domatesi küçük doğrayın. Mantarları da ince dilimleyin. Mantarı, domatesi, kuşüzümünü, dolmalık fıstıkları, karabiberi ve domates suyunu çeken karışımın üzerine küçük parçalar halinde kestiğiniz kefal balığını ekleyin. Bu harcı bir kenarda bekletin. Yufkaları 8 eşit parçaya ayırın. Hazırladığınız harcı yufkalara bölüştürün. Rulo şeklinde sarın. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirin. Sos için malzemeleri soteleyip, börekle servis yapın.