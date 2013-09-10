Balık Çorbası

Tencereye suyu koyun ve içerisine temizlenip yıkanmış istavritleri ve ikiye bölünmüş soğanı ilave edin. Karabiber ve tuz ekleyip, balıklar iyice yumuşayana kadar haşlayın. Diğer tarafta pirinçleri yıkayın. Patates ve havucu küçük doğrayıp, pirinç ile birlikte yağda kavurun. Bir miktar su ile yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan balıkları süzün ve küçük parçalara ayırın. Balıkları haşladığınız suyu patatesli malzemeye ekleyip kaynatın. Tuz ve karabiberi ilave edip, ateşten almaya yakın balık parçalarını ekleyin. Maydanoz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.