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Balık Çorbası

Balık Çorbası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet iri boy istavrit

Yarım su bardağı pirinç

1'er adet patates, havuç ve soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

6 su bardağı su

Tuz, tane karabiber

Üzerine: Maydanoz

YAPILIŞI

Tencereye suyu koyun ve içerisine temizlenip yıkanmış istavritleri ve ikiye bölünmüş soğanı ilave edin. Karabiber ve tuz ekleyip, balıklar iyice yumuşayana kadar haşlayın. Diğer tarafta pirinçleri yıkayın. Patates ve havucu küçük doğrayıp, pirinç ile birlikte yağda kavurun. Bir miktar su ile yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan balıkları süzün ve küçük parçalara ayırın. Balıkları haşladığınız suyu patatesli malzemeye ekleyip kaynatın. Tuz ve karabiberi ilave edip, ateşten almaya yakın balık parçalarını ekleyin. Maydanoz yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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