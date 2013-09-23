Balık Çorbası

Kıyılmış sarımsak ve soğanı zeytinyağında pembeleştirin. Küçük kesilmiş domatesleri ilave edin. 1-2 dakika kavurduktan sonra defne yaprağını ve küçük parçalar halinde kesilmiş fener, kılıç ve kalkan balıkları ile diğer deniz ürünlerini ilave edin. Beyaz şarap ve yeterli miktarda balık suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve ince kıyılmış fesleğenle tatlandırın. 15 dakika kaynatın. Servis yapın.