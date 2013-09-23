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Balık Çorbası

Balık Çorbası
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 adet küçük boy soğan

2 adet domates

40 gram kılıç balığı

80 gram fener balığı

50 gram kalkan

40 gram kum midyesi

50 gram kalamar

30 gram karides

2 çorba kaşığı beyaz şarap

Yarım litre su veya balık suyu

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış fesleğen

1 adet defne yaprağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Kıyılmış sarımsak ve soğanı zeytinyağında pembeleştirin. Küçük kesilmiş domatesleri ilave edin. 1-2 dakika kavurduktan sonra defne yaprağını ve küçük parçalar halinde kesilmiş fener, kılıç ve kalkan balıkları ile diğer deniz ürünlerini ilave edin. Beyaz şarap ve yeterli miktarda balık suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve ince kıyılmış fesleğenle tatlandırın. 15 dakika kaynatın. Servis yapın.
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