Balık Çorbası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 adet küçük boy soğan
2 adet domates
40 gram kılıç balığı
80 gram fener balığı
50 gram kalkan
40 gram kum midyesi
50 gram kalamar
30 gram karides
2 çorba kaşığı beyaz şarap
Yarım litre su veya balık suyu
1 tatlı kaşığı ince kıyılmış fesleğen
1 adet defne yaprağı
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Kıyılmış sarımsak ve soğanı zeytinyağında pembeleştirin. Küçük kesilmiş domatesleri ilave edin. 1-2 dakika kavurduktan sonra defne yaprağını ve küçük parçalar halinde kesilmiş fener, kılıç ve kalkan balıkları ile diğer deniz ürünlerini ilave edin. Beyaz şarap ve yeterli miktarda balık suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve ince kıyılmış fesleğenle tatlandırın. 15 dakika kaynatın. Servis yapın.