Balık Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış balığın filetosunu çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Sarımsağı zeytinyağında kavurun ve balığı ekleyin. Kısık ateşte balık pişene kadar kavurmaya devam edin. Tuz ekleyip, tavayı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kurutulmuş domatesi sıcak suyun içinde 1 saat bekletin ve daha sonra soğuk suyun içine alın. Birkaç dakika bekletin ve sudan çıkarıp, kurulayın. 1 adet domatesin içine balık koyun ve kürdanla tutturun. Domates ve balık bitene kadar işleme devam edin. Soğuk olarak servis yapın.