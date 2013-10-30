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Balık Dolması

Balık Dolması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet levrek

5 diş kıyılmış sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

250 gram kurutulmuş domates

Yeteri kadar sıcak ve soğuk su

tuz

YAPILIŞI

Ayıklanmış balığın filetosunu çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Sarımsağı zeytinyağında kavurun ve balığı ekleyin. Kısık ateşte balık pişene kadar kavurmaya devam edin. Tuz ekleyip, tavayı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kurutulmuş domatesi sıcak suyun içinde 1 saat bekletin ve daha sonra soğuk suyun içine alın. Birkaç dakika bekletin ve sudan çıkarıp, kurulayın. 1 adet domatesin içine balık koyun ve kürdanla tutturun. Domates ve balık bitene kadar işleme devam edin. Soğuk olarak servis yapın.
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