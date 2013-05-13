Balık Erişte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kırlangıç filetoyu bir parmak uzunluğunda doğrayın ve sıvı yağda rengi dönene kadar kavurup, bir kenara alın. Ayrı bir tavada tereyağını eritip kıyılmış soğan ve sarımsağı ilave edip, kavurun. Kıyılmış biber, zarı soyulup doğranmış mantar, kabuğu soyulup küp doğranmış domates, tuz ve karabiber katıp, kısık ateşte 2-3 dakika kavurun. Daha sonra balığı ilave edip, 1-2 dakika daha kavurduktan sonra tavayı ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.