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Balık Erişte

Balık Erişte
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram kırlangıç fileto

1 çorba kaşığı sıvıyağ

100 gram tereyağı

1’er adet soğan ve domates

1 diş sarmısak, 2 adet sivri biber

100 gram mantar, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kırlangıç filetoyu bir parmak uzunluğunda doğrayın ve sıvı yağda rengi dönene kadar kavurup, bir kenara alın. Ayrı bir tavada tereyağını eritip kıyılmış soğan ve sarımsağı ilave edip, kavurun. Kıyılmış biber, zarı soyulup doğranmış mantar, kabuğu soyulup küp doğranmış domates, tuz ve karabiber katıp, kısık ateşte 2-3 dakika kavurun. Daha sonra balığı ilave edip, 1-2 dakika daha kavurduktan sonra tavayı ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.
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