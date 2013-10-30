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Balık Ezmesi

Balık Ezmesi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet küçük boy levrek

1 adet küçük boy mor lahana

Yarım kg ceviz

250 gram mayonez

4 diş dövülmüş sarımsak

3 dilim bayat ekmek içi

Yarım limonun suyu

tuz

YAPILIŞI

Temizlenmiş balığın filetosunu çıkarın ve haşlayın. Kepçe ile suyun içinden alın ve elinizle didikleyip,
bir kenara koyun. Yapraklarına ayırdığınız lahanayı robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine
robottan geçirdiğiniz ceviz içi ile mayonezi ekleyip, karıştırın. Balık, sarımsak, ufalanmış ekmek içi,
limon suyu ve tuzu katın. Tüm malzemeyi karıştırın ve bekletmeden servis yapın.
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