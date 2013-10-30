Balık Ezmesi

bir kenara koyun. Yapraklarına ayırdığınız lahanayı robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine

robottan geçirdiğiniz ceviz içi ile mayonezi ekleyip, karıştırın. Balık, sarımsak, ufalanmış ekmek içi,

limon suyu ve tuzu katın. Tüm malzemeyi karıştırın ve bekletmeden servis yapın.

Temizlenmiş balığın filetosunu çıkarın ve haşlayın. Kepçe ile suyun içinden alın ve elinizle didikleyip,