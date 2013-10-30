Balık Ezmesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet küçük boy levrek
1 adet küçük boy mor lahana
Yarım kg ceviz
250 gram mayonez
4 diş dövülmüş sarımsak
3 dilim bayat ekmek içi
Yarım limonun suyu
tuz
YAPILIŞI
Temizlenmiş balığın filetosunu çıkarın ve haşlayın. Kepçe ile suyun içinden alın ve elinizle didikleyip,
bir kenara koyun. Yapraklarına ayırdığınız lahanayı robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine
robottan geçirdiğiniz ceviz içi ile mayonezi ekleyip, karıştırın. Balık, sarımsak, ufalanmış ekmek içi,
limon suyu ve tuzu katın. Tüm malzemeyi karıştırın ve bekletmeden servis yapın.