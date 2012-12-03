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Balık Güveç

Balık Güveç
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg 200 gramlık dülger balığı

1 çorba kaşığı tereyağı

2 adet domates

2 adet sivri biber

2-3 diş kıyılmış sarımsak

2 adet defne yaprağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Balığın filetosunu çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Tereyağını bir tavaya alın ve eritin. İçine balık, kabukları soyulup küp doğranmış domates, kıyılmış biber, sarımsak, defne yaprağı, tuz ve karabiber katın. Tüm malzemeyi iyice kavurun. Defne yaprağını içinden çıkarın ve malzemeyi bir güveç kabına alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Güveci çıkarın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Tekrar fırına verin ve peynir eriyene kadar fırında tutun. Sıcak olarak servis yapın.
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