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Sofra / Deniz Ürünleri / Balık Kebap

Balık Kebap

Balık Kebap
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet 500 gramlık levrek

4 dilim bayat ekmek

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

4 dal taze kıyılmış soğan

8-10 dal kıyılmış maydanoz

2 adet soğan

Tuz, kekik, kimyon



Üzerine:

2 çorba kaşığı soya sosu

4 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Balığın filetosunu çıkarın ve çok ince kıyın. İçine kabuğu alınmış ekmek içi, kaşar peyniri, taze soğan, maydanoz, tuz, kekik ve kimyon katın. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve 4 eşit parçaya ayırın. Her birini elinizi suyla ıslatarak, çöp şişlere geçirin ve incelterek kebap şekli verin. Izgara yaptıktan sonra piyazlık doğranmış soğanın üzerine yerleştirin. Soya sosu ve sıvı yağı derin bir kapta karıştırıp, kebabın üzerine gezdirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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