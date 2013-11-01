Balık Köftesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet beyaz etli balık
1 adet rendelenmiş soğan
3 dal taze soğan
2 dilim bayat ekmek içi
2 adet yumurta
Maydanoz
Dolmalık fıstık
Tuz,
karabiber,
kimyon
Çok az zeytinyağı
Bulamak için
Galeta unu
Tuz,
pul biber,
kekik
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Yoğurtlu-peynirli sos için:
1 kase süzme yoğurt
1 çorba kaşığı krem peynir
Dereotu
maydanoz
YAPILIŞI
BALIĞI haşlayıp suyunu süzün. Bütün malzemeyi karıştırıp, hamur yapın. Daha sonra hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayarak şekil verin. Galeta ununa, tuz, pul biber, kekik katın. Köfteleri una bulayıp, kızgın sıvı yağda kızartın. Köftelerin üzerine kürdanlar takın. Yoğurtlu-peynirli sos ile servis yapın.