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Balık Köftesi

Balık Köftesi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet beyaz etli balık

1 adet rendelenmiş soğan

3 dal taze soğan

2 dilim bayat ekmek içi

2 adet yumurta

Maydanoz

Dolmalık fıstık

Tuz,

karabiber,

kimyon

Çok az zeytinyağı

Bulamak için

Galeta unu

Tuz,

pul biber,

kekik

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Yoğurtlu-peynirli sos için:

1 kase süzme yoğurt

1 çorba kaşığı krem peynir

Dereotu

maydanoz

YAPILIŞI

BALIĞI haşlayıp suyunu süzün. Bütün malzemeyi karıştırıp, hamur yapın. Daha sonra hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayarak şekil verin. Galeta ununa, tuz, pul biber, kekik katın. Köfteleri una bulayıp, kızgın sıvı yağda kızartın. Köftelerin üzerine kürdanlar takın. Yoğurtlu-peynirli sos ile servis yapın.
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