Balık Köftesi

Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet beyaz etli balık



1 adet rendelenmiş soğan



3 dal taze soğan



2 dilim bayat ekmek içi



2 adet yumurta



Maydanoz



Dolmalık fıstık



Tuz,



karabiber,



kimyon



Çok az zeytinyağı



Bulamak için



Galeta unu



Tuz,



pul biber,



kekik



Kızartmak için:



Sıvı yağ



Yoğurtlu-peynirli sos için:



1 kase süzme yoğurt



1 çorba kaşığı krem peynir



Dereotu



maydanoz