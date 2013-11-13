Balık Köftesi

karabiber ve kimyon koyup yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve mekik şeklinde köfteler hazırlayın. Daha sonra mısır ununa bulayıp, sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 5 dakika bekletip, servis tabağına aktarın ve yeşil salatayla servis yapın.

Levrekten fileto çıkarın ve bıçakla kıyma şeklinde incecik doğrayın. Bir kaba alıp, üzerine ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, rendelenmiş kaşar peyniri, yumurta akı, taze soğan, maydanoz, limon suyu, tuz,