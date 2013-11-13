Balık Köftesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet levrek
Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 dilim bayat ekmek içi
1 adet yumurtanın akı
4 dal ince kıyılmış taze soğan
5 dal ince kıyılmış maydanoz
1 tatlı kaşığı limon suyu
Tuz
karabiber
kimyon
Bulamak için:
Mısır unu
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Servis için:
Yeşil salata
YAPILIŞI
Levrekten fileto çıkarın ve bıçakla kıyma şeklinde incecik doğrayın. Bir kaba alıp, üzerine ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, rendelenmiş kaşar peyniri, yumurta akı, taze soğan, maydanoz, limon suyu, tuz,
karabiber ve kimyon koyup yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve mekik şeklinde köfteler hazırlayın. Daha sonra mısır ununa bulayıp, sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 5 dakika bekletip, servis tabağına aktarın ve yeşil salatayla servis yapın.