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Balık Köftesi

Balık Köftesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet levrek

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 dilim bayat ekmek içi

1 adet yumurtanın akı

4 dal ince kıyılmış taze soğan

5 dal ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz

karabiber

kimyon

Bulamak için:

Mısır unu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Servis için:

Yeşil salata

YAPILIŞI

Levrekten fileto çıkarın ve bıçakla kıyma şeklinde incecik doğrayın. Bir kaba alıp, üzerine ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, rendelenmiş kaşar peyniri, yumurta akı, taze soğan, maydanoz, limon suyu, tuz,
karabiber ve kimyon koyup yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve mekik şeklinde köfteler hazırlayın. Daha sonra mısır ununa bulayıp, sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 5 dakika bekletip, servis tabağına aktarın ve yeşil salatayla servis yapın.
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