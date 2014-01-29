DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Balık Köftesi

Balık Köftesi

Balık Köftesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet mezgit balığı

1 adet soğan

1 adet yumurta

1 dilim bayat ekmek içi

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik, kimyon

Yarım demet maydanoz

Tuz

karabiber

kırmızı pulbiber

2 çorba kaşığı galeta unu

Kızartmak için:

Sıvıyağ

YAPILIŞI

Balıkların kılçıklarını ayıklayıp, bol su ile yıkayın. Tuzlu suda haşlayın. Süzüp, robottan geçirin ya da çatalla ezin. 1 Derin bir kaba balıkları koyup, sırası ile 1 dilim bayat ekmek içi, rendelenmiş soğan, dövülmüş sarımsak, ince kıyılmış maydanoz, yumurta, tuz, karabiber, kekik, kimyon ve pul biber ekleyin. İyice yoğurun. 2 Hazırlanan köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizde şekil vererek, galeta ununa bulayın. 3 Kızgın sıvı yağda kızartın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN