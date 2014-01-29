Balık Köftesi

Balıkların

kılçıklarını ayıklayıp, bol su ile yıkayın. Tuzlu suda haşlayın. Süzüp, robottan geçirin ya da çatalla ezin. 1 Derin bir kaba balıkları koyup, sırası ile 1 dilim bayat ekmek içi, rendelenmiş soğan, dövülmüş sarımsak, ince kıyılmış maydanoz, yumurta, tuz, karabiber, kekik, kimyon ve pul biber ekleyin. İyice yoğurun. 2 Hazırlanan köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizde şekil vererek, galeta ununa bulayın. 3 Kızgın sıvı yağda kızartın.