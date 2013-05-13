Balık Kokoreç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın ve eritin. İçine küp şeklinde doğradığınız kefal, kalamar ve karidesi katıp, 1-2 dakika kavurun. Domatesin kabuğunu soyun ve küp şeklinde doğrayıp, karışıma ekleyin. Kıyılmış biberi de katıp, kavurmaya devam edin. Mantarların zarını soyun ve küp şeklinde doğrayıp, kıyılmış sarımsakla birlikte karışıma ekleyin. Tuz ve pul biber kattıktan sonra 2 dakika daha kavurup, sıcak olarak servis yapın.