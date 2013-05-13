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Balık Kokoreç

Balık Kokoreç
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram kefal fileto

100 gram dondurulmuş kalamar

100 gram karides

100 gram tereyağı

1'er adet domates ve sivri biber

8-10 adet mantar

2 diş sarımsak, tuz, pul biber

YAPILIŞI

Tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın ve eritin. İçine küp şeklinde doğradığınız kefal, kalamar ve karidesi katıp, 1-2 dakika kavurun. Domatesin kabuğunu soyun ve küp şeklinde doğrayıp, karışıma ekleyin. Kıyılmış biberi de katıp, kavurmaya devam edin. Mantarların zarını soyun ve küp şeklinde doğrayıp, kıyılmış sarımsakla birlikte karışıma ekleyin. Tuz ve pul biber kattıktan sonra 2 dakika daha kavurup, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kefalin pullarını kaşıkla temizleyebilirsiniz. Kaşığın içi oyuk olduğundan pullar sağa-sola uçuşmaz ve kaşığın içinde toplanır.
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