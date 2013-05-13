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Sofra / Deniz Ürünleri / Balık Lif

Balık Lif

Balık Lif
  • 5 Kişilik
  • Pişirme: 15 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Babalar Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kırlangıç

100 gram tereyağı

1 kg ıspanak yaprağı

2 diş sarımsak

100 gram mantar, tuz, karabiber



Domates sos için: 2-3 adet domates

1 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış kırlangıçtan filetolar çıkarın. Hafifçe dövün ve bir kenara alın. Tereyağını bir tencereye koyun ve eritin. Yıkanıp süzülmüş ıspanak yaprağı, kıyılmış sarımsak, zarı soyulup ince doğranmış mantar, tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeyi iyice kavurun ve her bir filetonun içine bu harcı paylaştırın. Daha sonra filetoları rulo yapın ve güvecin içine yerleştirin. Domates sos için, kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesleri sıvı yağda 2-3 dakika çevirin. Balığın üzerine boşaltın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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