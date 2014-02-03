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Balık Pastası

Balık Pastası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram Ton Balığı

100 gram (6.5 çorba kaşığı) margarin

200 gram (Bir buçuk su bardağı) süt

2 çorba kaşığı patates nişastası

100 gram çiğ krema

1 su bardağı kurutulmuş ekmek tozu

100 gram Mısır

100 gram antep fısığı

1 adet yumurta

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

4 adet taze soğan

Tuz

kırmızı pul biber

karabiber

Yarım kg yoğurt

4 diş sarımsak

2 adet havuç

YAPILIŞI

BİR kek kalıbını bolca yağlayıp, üzerine kuru ekmek tozunu serpip, kalıbı sağa sola çevirerek, ekmeklerin kalıba yapışmasını sağlayın. Başka bir kaba balıkları alın. Süt ile ezilmiş patates nişastasını, mısırı, karabiber ve kalan sütü kremaya azar azar döküp, balıklarla karıştırın. Daha sonra yumurtayı ekleyip, hazırlanan malzemeyi kalıba dökün. Daha sonra kalıbın sığabildiği ölçüde başka bir kaba su koyup, (kalıbın üçte ikisini geçecek) benmari usulü fırında 50 dakika pişirin. Kalıbın üzerini yağlı kağıtla kapatıp, yanmadan pişmesini sağlayın (su azalırsa ilave edin). Daha sonra servis tabağına kalıbı ters çevirerek çıkarın. Yoğurdun içine dövülmüş sarımsakları karıştırın. Pastanın üzerine sürerek, yayın. Havuçları çok ince (jülyen) doğrayın. Biraz yağ ile tavada kavurun. Pul biberi yemeğin üzerine ve kenarına serpip, servis yapın.
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