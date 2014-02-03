Balık Pizza

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavaya tereyağını aktarıp, ince kıyılmış soğanı tereyağında pembeleştirin. Üzerine kıyılmış mantarı ilave ederek, 1-2 dakika kavurun. İnce ince kesilmiş domatesleri ve doğranmış karidesleri katıp, 4-5 dakika domatesler iyice eriyene dek soteleyin. Ardından ayıklanmış ve temizlenmiş, küçük kuşbaşı doğranmış sardalyaları ilave ederek 4-5 dakika kavurun. Son olarak krema, karabiber ve tuzu katıp, 1-2 dakika daha kavurun ve ocaktan indirin. Malzemeyi pizza tabanının üzerine yayın. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirin. Sıcak servis yapın.