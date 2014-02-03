Balık Pizza

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram tereyağı
1 adet soğan
100 gram mantar
2 adet domates
100 gram karides
15 adet sardalya
1 su bardağı krema
1 çay kaşığı karabiber
Bir tutam tuz
1 adet pizza tabanı
50 gram kaşar peyniri
YAPILIŞI
Tavaya tereyağını aktarıp, ince kıyılmış soğanı tereyağında pembeleştirin. Üzerine kıyılmış mantarı ilave ederek, 1-2 dakika kavurun. İnce ince kesilmiş domatesleri ve doğranmış karidesleri katıp, 4-5 dakika domatesler iyice eriyene dek soteleyin. Ardından ayıklanmış ve temizlenmiş, küçük kuşbaşı doğranmış sardalyaları ilave ederek 4-5 dakika kavurun. Son olarak krema, karabiber ve tuzu katıp, 1-2 dakika daha kavurun ve ocaktan indirin. Malzemeyi pizza tabanının üzerine yayın. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirin. Sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pizza tabanını marketten alabileceğiniz gibi, ekmek hamurundan faydalanarak da hazırlayabilirsiniz.