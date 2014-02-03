DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Balık Pizza

Balık Pizza

Balık Pizza
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram tereyağı

1 adet soğan

100 gram mantar

2 adet domates

100 gram karides

15 adet sardalya

1 su bardağı krema

1 çay kaşığı karabiber

Bir tutam tuz

1 adet pizza tabanı

50 gram kaşar peyniri

YAPILIŞI

Tavaya tereyağını aktarıp, ince kıyılmış soğanı tereyağında pembeleştirin. Üzerine kıyılmış mantarı ilave ederek, 1-2 dakika kavurun. İnce ince kesilmiş domatesleri ve doğranmış karidesleri katıp, 4-5 dakika domatesler iyice eriyene dek soteleyin. Ardından ayıklanmış ve temizlenmiş, küçük kuşbaşı doğranmış sardalyaları ilave ederek 4-5 dakika kavurun. Son olarak krema, karabiber ve tuzu katıp, 1-2 dakika daha kavurun ve ocaktan indirin. Malzemeyi pizza tabanının üzerine yayın. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirin. Sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pizza tabanını marketten alabileceğiniz gibi, ekmek hamurundan faydalanarak da hazırlayabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN