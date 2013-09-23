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Sofra / Deniz Ürünleri / Balık Simidi

Balık Simidi

Balık Simidi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet büyük boy sardalya

Yarım su bardağı un

2 adet yumurta sarısı

100 gram susam, tuz



Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kılçıkları ayıklanmış sardalyaların etlerini uzunlamasına parmak şeklinde kesin ve una bulayın. Unlanmış şeritlere simit şekli vererek bükün. Balık simitlerini önce çırpılmış yumurta sarısına, sonra susama bulayın. Yapışmaz yüzeyli tavada yağı kızdırıp içine simitleri atın. Arkalı önlü kızartın. Servis yapın.

PÜF NOKTASI

Balık simidini, levrekle de hazırlayabilirsiniz.
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