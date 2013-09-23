Balık Simidi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet büyük boy sardalya
Yarım su bardağı un
2 adet yumurta sarısı
100 gram susam, tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Kılçıkları ayıklanmış sardalyaların etlerini uzunlamasına parmak şeklinde kesin ve una bulayın. Unlanmış şeritlere simit şekli vererek bükün. Balık simitlerini önce çırpılmış yumurta sarısına, sonra susama bulayın. Yapışmaz yüzeyli tavada yağı kızdırıp içine simitleri atın. Arkalı önlü kızartın. Servis yapın.
PÜF NOKTASI
Balık simidini, levrekle de hazırlayabilirsiniz.