Balık Turşusu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg levrek, kefal ya da kılıç balığı
2 kahve fincanı zeytinyağı
8 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı
1 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı toz karanfil
1 tatlı kaşığı dövülmüş kakule
1 tatlı kaşığı safran
1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık
1 tatlı kaşığı tane karabiber
1 çorba kaşığı kuş üzümü
2 çorba kaşığı bal
2 su bardağı üzüm sirkesi
Arzunuza göre asma
defne
limon
turunç yaprağı
YAPILIŞI
Safranı 1 fincan sirkenin içinde 2 saat bekletin. Asma, defne, limon ve turunç yapraklarını yıkayın.
Balığın filetosunu çıkarın. Üzerine tuz serpip, zeytinyağında önlü arkalı kızartın.Bir kasede tarçın, karanfil ve kakuleyi, bir başka kasede dolmalık fıstık, kuş üzümü ve tane karabiberi harmanlayın. Sarımsakları temizleyip dörde bölün.Turşu kuracağınız kavanozun dibine bir sıra karışık yaprak
döşeyin. Üzerine bir kat balık dizin. Önce baharatlı sonra fıstıklı karışımdan serpin. Sırmasak ekleyin. Yeniden yaprak, balık, baharatlı karışım, fıstıklı karışım ve sarımsak olacak şekilde tüm malzeme bitene dek kat kat işleme devam edin. En üstte yapraklar kalmalı. Küçük bir tencereye bal ve kalan sirkeyi koyup bir-iki taşım kaynatın.Soğuduktan sonra üzerine safranlı sirkeyi ekleyin. Daha sonra karışımı turşu kurduğunuz kavanoza ilave edin.Malzemeyi bastırmak için üzerine bir kapak ve onun üzerine de bir ağırlık koyun. Sirke bunların üzerine çıkmalı. Daha sonra kavanozun kapağını kapatın. Buzdolabında 2-3 gün bekletip servis yapabilirsiniz.
PÜF NOKTASI
Balık turşusunu buzdolabında saklamak gerekir. Turşu hazır olduktan sonra mevsim yazsa en fazla 1 hafta, kışsa 10-15 gün saklanabilir.