Balık Turşusu

Balığın filetosunu çıkarın. Üzerine tuz serpip, zeytinyağında önlü arkalı kızartın.Bir kasede tarçın, karanfil ve kakuleyi, bir başka kasede dolmalık fıstık, kuş üzümü ve tane karabiberi harmanlayın. Sarımsakları temizleyip dörde bölün.Turşu kuracağınız kavanozun dibine bir sıra karışık yaprak

döşeyin. Üzerine bir kat balık dizin. Önce baharatlı sonra fıstıklı karışımdan serpin. Sırmasak ekleyin. Yeniden yaprak, balık, baharatlı karışım, fıstıklı karışım ve sarımsak olacak şekilde tüm malzeme bitene dek kat kat işleme devam edin. En üstte yapraklar kalmalı. Küçük bir tencereye bal ve kalan sirkeyi koyup bir-iki taşım kaynatın.Soğuduktan sonra üzerine safranlı sirkeyi ekleyin. Daha sonra karışımı turşu kurduğunuz kavanoza ilave edin.Malzemeyi bastırmak için üzerine bir kapak ve onun üzerine de bir ağırlık koyun. Sirke bunların üzerine çıkmalı. Daha sonra kavanozun kapağını kapatın. Buzdolabında 2-3 gün bekletip servis yapabilirsiniz.

Safranı 1 fincan sirkenin içinde 2 saat bekletin. Asma, defne, limon ve turunç yapraklarını yıkayın.