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Balık Turşusu (SARAYLI)

Balık Turşusu (SARAYLI)
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg levrek

1'er tatlı kaşığı köri ve toz zencefil

1 su bardağı zeytinyağı

Bir tutam safran, 1 tatlı kaşığı bal

1 su bardağı sirke, 3 baş sarımsak

50 gram kuş üzümü

40 gram dolmalık fıstık

10 adet defne yaprağı

10 adet mersin yaprağı

1 çay kaşığı toz karanfil

1 tatlı kaşığı çekilmiş kakule, tuz

YAPILIŞI

Balığı temizleyin ve yıkayıp, süzün. Filetosunu çıkarın ve iri parçalar halinde kesin. Derin bir kapta köri, zencefil, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Balığı bu sosun içinde yarım saat bekletin ve yapışmaz
yüzeyli bir tavada önlü arkalı çevirin. Safran, bal ve sirkeyi bir tencerede kaynatıp, soğuması için kenara alın. Ayıklanmış sarımsak, kuş üzümü, dolmalık fıstık, defne-mersin yaprağı, karanfil, kakule ve tuzu bir kapta karıştırın. Orta büyüklükte bir güveç kabının içine kuş üzümlü karışımdan 2 çorba kaşığı koyun. Üzerine birkaç adet balık parçası en üste de ballı karışımdan 2 çorba kaşığı gezdirin. Malzemelerin tamamı bitene kadar işleme devam edin (en üste dökeceğiniz ballı karışımdan az kalmışsa biraz zeytinyağı gezdirebilirsiniz). Üzerine bir tabak yerleştirin ve bu şekilde buzdolabında 4 gün bekletin. Daha sonra servis yapın.
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