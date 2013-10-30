Balık Turşusu (SARAYLI)

yüzeyli bir tavada önlü arkalı çevirin. Safran, bal ve sirkeyi bir tencerede kaynatıp, soğuması için kenara alın. Ayıklanmış sarımsak, kuş üzümü, dolmalık fıstık, defne-mersin yaprağı, karanfil, kakule ve tuzu bir kapta karıştırın. Orta büyüklükte bir güveç kabının içine kuş üzümlü karışımdan 2 çorba kaşığı koyun. Üzerine birkaç adet balık parçası en üste de ballı karışımdan 2 çorba kaşığı gezdirin. Malzemelerin tamamı bitene kadar işleme devam edin (en üste dökeceğiniz ballı karışımdan az kalmışsa biraz zeytinyağı gezdirebilirsiniz). Üzerine bir tabak yerleştirin ve bu şekilde buzdolabında 4 gün bekletin. Daha sonra servis yapın.

Balığı temizleyin ve yıkayıp, süzün. Filetosunu çıkarın ve iri parçalar halinde kesin. Derin bir kapta köri, zencefil, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Balığı bu sosun içinde yarım saat bekletin ve yapışmaz