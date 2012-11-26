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Sofra / Deniz Ürünleri / Balık Yahni

Balık Yahni

Balık Yahni
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İspanyol Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet büyük boy levrek

8 adet jumbo karides

2 adet soğan

2 su bardağı su

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 diş kıyılmış sarımsak

2 adet doğranmış domates

Yarım su bardağı beyaz şarap

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

5-6 adet halka doğranıp haşlanmış kalamar

4-5 adet ayıklanıp haşlanmış midye

16 adet haşlanmış istiridye

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 dal kıyılmış maydanoz

2 adet limon, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Balık, karides ve 1 adet bütün soğanı, 2 su bardağı suda haşlayın. Soğanı içinden alıp, suyu yarı yarıya süzün. Kalan soğanı kıyın. Ayrı bir yerde sıvı yağı kızdırın. Üzerine soğan, sarımsak ve domatesi ekleyip, 10 dakika soteleyin. Şarap, defne yaprağı, kırmızı biber, tuz ve karabiber ilave edin. Kalamar, midye ve istiridyeleri ekleyip birkaç dakika sote edin. Balıklı karışımı üzerine katıp, birlikte 5 dakika pişirin. Maydanoz ve limonla servis yapın.
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