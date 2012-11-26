Balık Yahni

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balık, karides ve 1 adet bütün soğanı, 2 su bardağı suda haşlayın. Soğanı içinden alıp, suyu yarı yarıya süzün. Kalan soğanı kıyın. Ayrı bir yerde sıvı yağı kızdırın. Üzerine soğan, sarımsak ve domatesi ekleyip, 10 dakika soteleyin. Şarap, defne yaprağı, kırmızı biber, tuz ve karabiber ilave edin. Kalamar, midye ve istiridyeleri ekleyip birkaç dakika sote edin. Balıklı karışımı üzerine katıp, birlikte 5 dakika pişirin. Maydanoz ve limonla servis yapın.