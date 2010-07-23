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Sofra / Deniz Ürünleri / Balık İskender

Balık İskender

Balık İskender
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet lüfer balığı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet patates,

4 diş sarımsak

1 su bardağı yoğurt

Tuz, reyhan

2 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Zeytinyağının yarısını tavaya alın. Lüfer balığını temizledikten sonra bütün olarak tavada pişirin. Daha sonra kılçığını ayıklayıp didikleyin. Tuz ve reyhanla karıştırın. Patatesleri kibrit çöpü ebatlarında doğrayıp kızartın.Sarımsakları kıyıp yoğurtla karıştırın. Lüfer balığını derin bir kaba alarak sarımsaklı yoğurtla karıştırın. Sonrasında servis tabağına alın. Üzerine kızarttığınız patatesleri yerleştirin. Erittiğiniz tereyağını gezdirerek servis yapın
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