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Balık köftesi

Balık köftesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram kılçıkları temizlenmiş hamsi

2 adet soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı kırmızıbiber

5 adet yumurta

1'er çay kaşığı tuz, kimyon,beyaz toz biber

Yarım demet maydanoz, dereotu

1 su bardağı mısır unu

1 su bardağı galeta unu

YAPILIŞI

Hamsileri temizledikten sonra tencereye alın. Üzerini kaplayacak kadar su ilave edip haşlayın. Süzdükten sonra soğumaya bırakın. Soğanları piyazlık doğrayın. Sıvı yağda soteleyin. Kırmızıbiberi ekleyerek ocağın altını kapatın. Kenara alarak soğumaya bırakın. Daha sonra hamsiyi soğanla karıştırın. İçine yumurtaları kırın. Tuz, kimyon, beyaz toz biber, kıyılmış maydanoz ve dereotunu ilave ederek iyice yoğurun. Mısır ununun yarısını ve galeta ununu ekleyip karıştırın. Elinizde istediğiniz şekli vererek kalan mısır ununa bulayın. Bol miktardaki kızgın sıvı yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
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