Balıkbudu Köfte

Sofra Tarifi

MALZEMELER 1 kg mezgit veya levrek fileto



1 adet soğan



1 çay bardağı dolmalık fıstık



2 çorba kaşığı zeytinyağı



2 diş sarımsak



2 çay kaşığı kimyon



2 çay kaşığı karabiber



Yarım demet maydanoz



Yarım demet dereotu



1 su bardağı haşlanmış pirinç



Tuz



Pane için:



2 su bardağı un



4 adet yumurta



Kızartmak için:



Sıvı yağ

YAPILIŞI Mezgit veya levrek filetoyu rondoda ince kıyın. Soğanı incecik kıyarak, dolmalık fıstıkla beraber zeytinyağında hafifçe kavurun. Balık kıymasının yarısını soğana ekleyin. 5-6 dakika karıştırarak pişirip, soğumaya bırakın. Soğuduğunda çiğ kıymaya ekleyin. Kıyılmış sarımsak, kimyon, karabiber, kıyılmış maydanoz, dereotu ve tuzu ilave ederek iyice yoğurun. Pirinci ekleyerek biraz daha yoğurun. 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda küçük parçalar koparıp, şekil vererek önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya bulayın. Sıvı yağda kızartın. Garnitür olarak hazırladığınız, ızgarada pişirilmiş kırmızı soğan ve mantarla servis yapın.

