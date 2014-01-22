Balıkçı Sepetleri

Domatesleri, üzerine sap şekli verip içini oyarak, sepet formunda biçimlendirin. İçlerini hafifçe tuzlayın. Yumurtaları katılaşana kadar haşlayıp, soyduktan sonra küçük doğrayın. Ton balığı konservesinin yağını akıtıp bir kaba alın ve çatalla iyice ezin. İçine, 1 adet küçük doğranmış yumurtaların yarısı, limon suyu, mayonez, tuz ve karabiberi katıp iyice karıştırın. Hazırladığınız harcı domates sepetlerinin içine paylaştırın. Üzerlerini incecik kıyılmış maydanoz ve kalan yumurta parçaları ile kaplayıp servis yapın.