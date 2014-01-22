DETAYLI ARA
Sofra / Deniz Ürünleri / Balıkçı Sepetleri

Balıkçı Sepetleri

Balıkçı Sepetleri
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet orta boy domates

250 gram ton balığı konservesi

2 adet yumurta

3 çorba kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

2 tatlı kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Domatesleri, üzerine sap şekli verip içini oyarak, sepet formunda biçimlendirin. İçlerini hafifçe tuzlayın. Yumurtaları katılaşana kadar haşlayıp, soyduktan sonra küçük doğrayın. Ton balığı konservesinin yağını akıtıp bir kaba alın ve çatalla iyice ezin. İçine, 1 adet küçük doğranmış yumurtaların yarısı, limon suyu, mayonez, tuz ve karabiberi katıp iyice karıştırın. Hazırladığınız harcı domates sepetlerinin içine paylaştırın. Üzerlerini incecik kıyılmış maydanoz ve kalan yumurta parçaları ile kaplayıp servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Yarı Kurutulmuş Domates İle Fırında Levrek Fileto
Tahin Soslu Levrek
Tahin Soslu Levrek
Hamsi Çıtırdatma
Hamsi Çıtırdatma
Hamsili Pilav
Hamsili Pilav
Karidesli Domates Soslu Makarna
Karidesli Domates Soslu Makarna
Çıtır Mezgitli Dürüm
Çıtır Mezgitli Dürüm
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Fırında Sebzeli Somon Fileto
Tuzda Balık
Tuzda Balık

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN