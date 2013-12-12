Balıklı Kadınbudu Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg mezgit veya levrek fileto
1 adet soğan
1 çay bardağı dolmalık fıstık
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
2 çay kaşığı kimyon
2 çay kaşığı karabiber
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
1 su bardağı haşlanmış pirinç
tuz
Pane için:
2 su bardağı un
4 adet yumurta
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Mezgit veya levrek filetoyu rondoda ince kıyın. Soğanı ince kıyarak, dolmalık fıstıkla beraber zeytinyağında hafifçe kavurun. Balık kıymasının yarısını soğana ekleyin. 5-6 dakika karıştırarak pişirip, soğumaya bırakın. Soğuduğunda çiğ kıymaya ekleyin. Kıyılmış sarımsak, kimyon, karabiber, kıyılmış maydanoz, dereotu ve tuzu ilave ederek iyice yoğurun. Pirinci ekleyerek biraz daha yoğurun. 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Harçtan küçük parçalar koparıp, şekil vererek önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya bulayın. Sıvı yağda kızartın. Garnitür olarak hazırladığınız, ızgarada pişirilmiş kırmızı soğan ve mantarla servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pirincin kırılmasını istemiyorsanız, tüm malzemeyi iyice yoğurduktan sonra pirinci ekleyin. Daha sonra kısa bir süre yoğurun.