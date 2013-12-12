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Balıklı Kadınbudu Köfte

Balıklı Kadınbudu Köfte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg mezgit veya levrek fileto

1 adet soğan

1 çay bardağı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı karabiber

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 su bardağı haşlanmış pirinç

tuz

Pane için:

2 su bardağı un

4 adet yumurta

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Mezgit veya levrek filetoyu rondoda ince kıyın. Soğanı ince kıyarak, dolmalık fıstıkla beraber zeytinyağında hafifçe kavurun. Balık kıymasının yarısını soğana ekleyin. 5-6 dakika karıştırarak pişirip, soğumaya bırakın. Soğuduğunda çiğ kıymaya ekleyin. Kıyılmış sarımsak, kimyon, karabiber, kıyılmış maydanoz, dereotu ve tuzu ilave ederek iyice yoğurun. Pirinci ekleyerek biraz daha yoğurun. 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Harçtan küçük parçalar koparıp, şekil vererek önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya bulayın. Sıvı yağda kızartın. Garnitür olarak hazırladığınız, ızgarada pişirilmiş kırmızı soğan ve mantarla servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pirincin kırılmasını istemiyorsanız, tüm malzemeyi iyice yoğurduktan sonra pirinci ekleyin. Daha sonra kısa bir süre yoğurun.
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