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Balıklı Domates Dolması

Balıklı Domates Dolması
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet iri domates

Yarım kg mezgit ya da çipura

1 adet kırmızı soğan

6 adet marul yaprağı

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

2 çorba kaşığı mayonez

1 adet limon

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Balığı yıkayıp kılçıklarını çıkarın. Üzerini geçecek kadar tuzlu suda 5 dakika haşlayın. Süzüp derisini çıkarın ve ezmeden didikleyin. Soğanı ikiye bölün. Yarısını piyazlık doğrayın, yarısını incecik kıyın. İki adet marul yaprağını ince kıyıp maydanozla karıştırın. Üzerine balık, ince kıyılmış soğan, mayonez, tuz karabiber katın. Domatesleri yıkayıp tepelerini kesin ve içlerini boşaltın. Balıklı harcı domateslerin içine paylaştırın. Piyazlık doğradığınız soğanla üzerini süsleyin. Marul yaprakları ve limon dilimleri ile servis yapın.
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