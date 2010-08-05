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Sofra / Deniz Ürünleri / Balıklı Patates

Balıklı Patates

Balıklı Patates
  • 2
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy patates

300 gram hamsi

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı su

2 diş kıyılmış sarımsak

Tuz

Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Suyu küçük bir tencereye alıp üzerine zeytinyağı, sarımsak ve tuz ekleyin. Hamsileri bu suda 5 dakika haşlayıp kenara alın. Patatesi soyup uzun dilimler şeklinde doğrayın. Nişastasının gitmesi için yeniden sudan geçirip iyice kurulayın ve bol yağda kızartın. Minik kovalara ya da arzunuza göre bir kaba patates ve balıkları paylaştırıp servis yapın
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