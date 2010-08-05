Balıklı Patates

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu küçük bir tencereye alıp üzerine zeytinyağı, sarımsak ve tuz ekleyin. Hamsileri bu suda 5 dakika haşlayıp kenara alın. Patatesi soyup uzun dilimler şeklinde doğrayın. Nişastasının gitmesi için yeniden sudan geçirip iyice kurulayın ve bol yağda kızartın. Minik kovalara ya da arzunuza göre bir kaba patates ve balıkları paylaştırıp servis yapın