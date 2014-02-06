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Ballı Soya Soslu Buharda Pişirilmiş Levrek Fileto

Ballı Soya Soslu Buharda Pişirilmiş Levrek Fileto
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet levrek fileto

50 gram somon balığı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 çorba kaşığı krema

4 adet orta boy haşlanmış karides

4 adet haşlanmış pazı yaprağı

2 çorba kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı süzme bal

1 tatlı kaşığı susam yağı

4 adet Tayland mantısı

1 çorba kaşığı ketçap

1 çay kaşığı kavrulmuş susam

YAPILIŞI

Somon balığını blendırdan geçirin. Tuz, krema ve karabiberi ekleyerek, iyice karıştırın. Bu karışıma karidesleri de ekleyin. Fileto levreklerin üzerine bu karışımı sürün. Her bir pazı yaprağının üzerine birer fileto koyarak rulo şeklinde sarın. Buharda 10 dakika pişirin. Soya sosunu, susam yağını ve balı bir kapta karıştırıp sos haline getirin. Tayland mantılarını haşlayarak, ketçapla karıştırın. Üzerlerine kavrulmuş susam serpin. Servis tabağına pazı yapraklarına sarılı levrek filetoları, mantıları ve sosu alarak, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tay­land man­tı­sı­nı şar­küte­ri­ler­de bu­la­maz­sa­nız büyük boy­da ha­zır­lan­mış Kay­se­ri man­tı­sı da kul­la­na­bi­lir­si­niz.
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