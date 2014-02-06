Ballı Soya Soslu Buharda Pişirilmiş Levrek Fileto

Somon balığını blendırdan geçirin. Tuz, krema ve karabiberi ekleyerek, iyice karıştırın. Bu karışıma karidesleri de ekleyin. Fileto levreklerin üzerine bu karışımı sürün. Her bir pazı yaprağının üzerine birer fileto koyarak rulo şeklinde sarın. Buharda 10 dakika pişirin. Soya sosunu, susam yağını ve balı bir kapta karıştırıp sos haline getirin. Tayland mantılarını haşlayarak, ketçapla karıştırın. Üzerlerine kavrulmuş susam serpin. Servis tabağına pazı yapraklarına sarılı levrek filetoları, mantıları ve sosu alarak, servis yapın.