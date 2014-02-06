Ballı Soya Soslu Buharda Pişirilmiş Levrek Fileto

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet levrek fileto
50 gram somon balığı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 çorba kaşığı krema
4 adet orta boy haşlanmış karides
4 adet haşlanmış pazı yaprağı
2 çorba kaşığı soya sosu
1 çorba kaşığı süzme bal
1 tatlı kaşığı susam yağı
4 adet Tayland mantısı
1 çorba kaşığı ketçap
1 çay kaşığı kavrulmuş susam
YAPILIŞI
Somon balığını blendırdan geçirin. Tuz, krema ve karabiberi ekleyerek, iyice karıştırın. Bu karışıma karidesleri de ekleyin. Fileto levreklerin üzerine bu karışımı sürün. Her bir pazı yaprağının üzerine birer fileto koyarak rulo şeklinde sarın. Buharda 10 dakika pişirin. Soya sosunu, susam yağını ve balı bir kapta karıştırıp sos haline getirin. Tayland mantılarını haşlayarak, ketçapla karıştırın. Üzerlerine kavrulmuş susam serpin. Servis tabağına pazı yapraklarına sarılı levrek filetoları, mantıları ve sosu alarak, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Tayland mantısını şarküterilerde bulamazsanız büyük boyda hazırlanmış Kayseri mantısı da kullanabilirsiniz.